Джошуа – Кличко: «Дружище, уходи на мажорной ноте»

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа не удивится, если Владимир Кличко согласится провести с ним бой-реванш, но советует ему уходить из бокса на мажорной ноте - а именно такой он считает выступление Владимира в бою с ним:

«Учитывая то, как он провел бой, он, наверное, думает, что может побить меня (в реванше – прим. ред.). Если бы я был на его месте, думаю, я бы продолжал драться, поскольку в реванше на кону будут пояса и гордость, а терять-то, по сути, нечего. Но я не Владимир, и я не знаю, чего хочет он. Но если бы я обращался к Владимиру, я бы сказал ему: «Дружище, это было феноменальное выступление. Ты выступил очень хорошо, хоть и не выиграл. Уходи на мажорной ноте», - сказал Энтони Джошуа, выступая перед своими болельщиками.