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Джошуа – Кличко: «Дружище, уходи на мажорной ноте»

Британский боксер посоветовал украинцу завязать с боксом

  • 19.05.2017 18:37
  • 721 просмотров
  • 2 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа не удивится, если Владимир Кличко согласится провести с ним бой-реванш, но советует ему уходить из бокса на мажорной ноте - а именно такой он считает выступление Владимира в бою с ним:

«Учитывая то, как он провел бой, он, наверное, думает, что может побить меня (в реванше – прим. ред.). Если бы я был на его месте, думаю, я бы продолжал драться, поскольку в реванше на кону будут пояса и гордость, а терять-то, по сути, нечего. Но я не Владимир, и я не знаю, чего хочет он. Но если бы я обращался к Владимиру, я бы сказал ему: «Дружище, это было феноменальное выступление. Ты выступил очень хорошо, хоть и не выиграл. Уходи на мажорной ноте», - сказал Энтони Джошуа, выступая перед своими болельщиками.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    mr.brioti
    online
      mr.brioti, 19.05.2017 19:17
    0
    Надеюсь, что через пять дней мы узнаем будет ли реванш. Владимир обащал сообщить о своих планах СМИ.
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    Леха Базавлук
    online
    Леха Базавлук, 19.05.2017 19:23
    0
    Блин,дерзкий малой
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