Промоутер Джошуа: «Тайсон Фьюри двигает спорт вперед»

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, в очередной раз подтвердил, что приоритетом для его подопечного является проведение матча-реванша с Владимиром Кличко.

Если же украинец не будет активировать эту опцию, заложенную в контракт на первый бой, то команда Джошуа будет договариваться с чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером и ждать возвращения в профессиональный бокс Тайсона Фьюри.

«Думаю, что с точки зрения болельщиков, а я себя также называю одним из них, Кличко, Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри – именно в таком порядке – должны стать следующими соперниками Энтони Джошуа, - цитирует Хирна The Sun. - Поверьте, никто так сильно не желает возвращения Фьюри, как я и Энтони, потому что это был бы самый большой бой в мировом боксе. Но Фьюри предстоит долгий путь. Он вернулся в спортзал, начал тренировки и сбросил вес, но не все зависит от него. Тайсон нужен всем нам, поскольку он личность из разряда тех, которые двигают спорт вперед».

Отметил Хирн и прогресс Джошуа. «Вы сами видели, как 29 апреля он снова учился в ринге. Ему пришлось это делать, так у него не было за плечами огромного количества боев. Он сделал то, что люди, на его этапе карьеры не должны были делать – встретился в объединительном бою с Владимиром Кличко».