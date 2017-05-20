Том Массон вернул себе звание чемпиона, победив Александра Грищука

Во французском Понт-Одеме в ночь на 20 мая состоялся поединок за звание чемпиона Европы по версии EBU в наилегчайшем весе (до 50,8 кг), в котором украинец Александр Грищук (16-1, 6 КО) противостоял французу Тому Массону (17-3-1, 5 КО).

В ринге большую часть времени шло тактическое противостояние — оба с переменным успехом пытались ловить соперника на ошибках. Массон чаще атаковал, заставляя Грищука тратить много сил на передвижение по рингу. Такая тактика дала результат уже в девятом раунде, когда украинский боксер пропустил апперкот и опустился на одно колено.

Рефери поединка зафиксировал технический нокаут и присудил титульную победу французскому боксеру, который ранее уже владел данным титулом в 2015-2016 годах.