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Том Массон вернул себе звание чемпиона, победив Александра Грищука

Украинский боксер потерпел первое поражение в карьере

  • 20.05.2017 07:50
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Том Массон вернул себе звание чемпиона, победив Александра Грищука
Во французском Понт-Одеме в ночь на 20 мая состоялся поединок за звание чемпиона Европы по версии EBU в наилегчайшем весе (до 50,8 кг), в котором украинец Александр Грищук (16-1, 6 КО) противостоял французу Тому Массону (17-3-1, 5 КО).
 
В ринге большую часть времени шло тактическое противостояние — оба с переменным успехом пытались ловить соперника на ошибках. Массон чаще атаковал, заставляя Грищука тратить много сил на передвижение по рингу. Такая тактика дала результат уже в девятом раунде, когда украинский боксер пропустил апперкот и опустился на одно колено.
 
Рефери поединка зафиксировал технический нокаут и присудил титульную победу французскому боксеру, который ранее уже владел данным титулом в 2015-2016 годах.

Источник — Sport.ua

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