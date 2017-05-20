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Ригондо бросил вызов Ломаченко

Кубинский боксер заявил, что готов драться с украинцем где угодно и когда угодно

  • 20.05.2017 15:20
  • 815 просмотров
  • 1 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Чемпион мира во втором легчайшем весе по версии WBA Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО) заявил о готовности сразиться с чемпионом WBO во втором полулегком весе Василием Ломаченко (8-1, 6 КО) в любой удобной для украинца категории.

«Спросите у Ломаченко, в каком весе он хочет драться и я проведу с ним бой. Где угодно и когда угодно», — цитирует Ригондо «Чемпионат» со ссылкой на Fight Hype.

На 17 июня у Ригондо запланирована защита титула в поединке с Мойзесом Флоресом. Кубинец не выходил на ринг с июля прошлого года, когда победил Джеймса Дикенса. Что касается Ломаченко, то, по последней информации, украинец в своем следующем бою может встретиться с Орландо Салидо – боксером, который нанес Василию единственное поражение в профессиональной карьере.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    desantnichek
      desantnichek, 20.05.2017 15:58
    0
    Петушня борзеет, Лом с двух прихлопов его в чувство приведет)
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