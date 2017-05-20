Поветкин готовится к возвращению на ринг

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, российский боксер Александр Поветкин, продолжающий судебные разбирательства с WBC и Деонтеем Уайлдером, а также остающийся вне рейтинга нескольких ведущих организаций, планирует вернуться на ринг 1 июля.

Об этом заявил глава промоутерской компании «Мир бокса», представляющей интересы Поветкина, Андрея Рябинский. Правда, по словам промоутера, пока соперник его подопечного не определен. «На сегодня никаких контрактов ни с кем не подписано, так что нельзя говорить, что мы подобрали соперника Александру. Идут переговоры, если все сложится удачно, то в середине мая мы подпишем официальное соглашение с потенциальным соперником. Мы рассматриваем несколько различных оппонентов. С уверенностью могу сказать лишь одно — Поветкин точно выйдет на ринг 1 июля 2017 года», - рассказал Рябинский.

Сам же Поветкин активно готовится к вероятному поединку. «Русский Витязь» вместе с Денисом Лебедевым проходит тренировочный сбор в Казахстане.

Отметим, что россиянин провалил два допинг-теста за год. Впервые – весной 2016-го, когда в его анализах были обнаружены следы мельдония и бой против Деонтея Уайладера был отменен. Во второй раз – в декабре, когда из-за положительного теста на запрещенный препарат остарин был отменен бой с Бермейном Стиверном, а Поветкин вынужден был драться против Жоанна Дюопа. Положительной оказалась и проба «Б» россиянина. В итоге WBC отстранил 37-летнего боксера от поединков под эгидой организации на неопределенный срок, а также оштрафовал его на 250 тыс долларов. Международная боксерская федерация (IBF) исключила Поветкина на год из своих рейтингов.

В феврале команда Поветкина в Нью-Йорке проиграла первую часть судебных разбирательств команде Деонтея Уайлдера и Александра Поветкина. Суд присяжных, рассматривавший исковые заявления американца к россиянину по поводу срыва боя из-за проваленного Поветкиным допинг-теста, а также встречный иск промоутера «Русского Витязя» Андрея Рябинского к американцу по защите чести и достоинства своего подопечного, постановил: российский боксер принимал препарат уже после его запрета.



Команда Уайлдера обвиняет Поветкина в употреблении допинга и срыве боя, который должен был состояться весной 2016-го, и требует компенсацию в размере 5 миллионов долларов. Промоутер россиянина в ответ на обвинения американской стороны подал встречный иск о защите чести и достоинства своего боксера на 34,5 млн.