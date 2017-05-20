Владимир Кличко вошел в топ-6 супертяжей в истории бокса

Украинский боксер Владимир Кличко, девять с половиной лет удерживавший чемпионские пояса, вошел в первую десятку независимого компьютерного рейтинга лучших супертяжеловесов в истории профессионального бокса, составленную авторитетным порталом Boxrec.

Владимир расположился на шестой позиции в мировой табели о рангах, опередив в том числе Джорджа Формана, Джо Фрейзера, Майка Тайсона, Леннокса Льюиса и Рокки Марчиано.



Выше украинца в рейтинге расположились Мухаммед Али, Джо Луис, Сэм Лэнгфорд, Эвандер Холифилд и Герри Уилсс. Причем, Уилсс и Лэнгфорд боксировали в начале прошлого века. В активе первого было 83 поединка на профессиональном ринге, второго – 248.

Виталий Кличко, за свои заслуги и достижения получивший статус «Вечного» чемпиона мира по версии WBC, в этом рейтинге занимает 28-ю позицию.