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Владимир Кличко вошел в топ-6 супертяжей в истории бокса

Украинский боец опередил таких боксеров, как Майк Тайсон и Леннокс Льюис

  • 20.05.2017 18:20
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Метки
klitschko-brothers.com. Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко

Украинский боксер Владимир Кличко, девять с половиной лет удерживавший чемпионские пояса, вошел в первую десятку независимого компьютерного рейтинга лучших супертяжеловесов в истории профессионального бокса, составленную авторитетным порталом Boxrec.

Владимир расположился на шестой позиции в мировой табели о рангах, опередив в том числе Джорджа Формана, Джо Фрейзера, Майка Тайсона, Леннокса Льюиса и Рокки Марчиано.

Выше украинца в рейтинге расположились Мухаммед Али, Джо Луис, Сэм Лэнгфорд, Эвандер Холифилд и Герри Уилсс. Причем, Уилсс и Лэнгфорд боксировали в начале прошлого века. В активе первого было 83 поединка на профессиональном ринге, второго – 248.

Виталий Кличко, за свои заслуги и достижения получивший статус «Вечного» чемпиона мира по версии WBC, в этом рейтинге занимает 28-ю позицию.

Источник — Klitschko-brothers

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