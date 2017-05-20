Пулев может сразиться с Джошуа в ноябре или марте

Промоутер чемпиона мира по версиям IBF, IBO и WBA в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) запросил у Международной боксёрской федерации разрешение на исключение из правил, по которому британец не должен будет утратить пояс IBF, если договорятся о реванше с Владимиром Кличко, а не сразится с обязательным претендентом Кубратом Пулевым (25-1, 13 КО).

Болгарин требует безотлагательный титульный шанс. Его промоутер, Калле Зауэрлянд, признаётся, что последнее слово будет за IBF — и неважно, о чём договорятся организаторы или боксёры.

У Пулева надеются, что IBF останется преданной правилам.

«Кубрат будет драться за титул. Вопрос — против кого, и другой вопрос — когда. Мы с ним предпочитаем бой с Джошуа, чем поединок за вакантное место чемпиона, — цитирует fightnews.com функционера. — Сейчас рассматриваем вопрос, как сделать так, чтобы все стороны в этой ситуации остались не в обиде. В конце концом, финальное решение приму не я, не Кубрат, не Джошуа и не его промоутер, а IBF».

По словам Зауэрлянда, вариантов дат две — в ноябре или марте. Промоутер отказался обсуждать вариант сделки, которую ему предложил британский коллега Эдди Херн.

«Не считаю, что есть шанс того, чтобы Кубрат боксировал за «временный» титул (в Кардиффе, в андеркарде возможного реванша Джошуа–Кличко II — vRINGe). Если будет допущен бой Джошуа–Кличко II, то, ясно, у нас будет некий разогревочный бой. Я ни разу не слышал, чтобы Владимир захотел реванш. Слышал только, что этого Джошуа хочет. Странно, что они до сих пор не приняли решение», — сказал Калле.

По словам Зауэрлянда, реванш «будет особенным боем», но при этом уточняет, что «мы не отступимся только потому, что это особенный бой».