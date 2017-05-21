«Кличко укрепил свое наследие, а Джошуа ответил на все вопросы»

Boxingnews.com.ua предлагает своим читателям перевод статьи одного из лучших американских боксерских аналитиков Фрэнка Лотьерзо, посвященную итогам боя Владимира Кличко с Энтони Джошуа:



Джошуа против Кличко - настоящая классика. Одни прогнозировали, что Джошуа выиграет этот бой быстро (сам Лотьерзо прогнозировал победу Джошуа нокаутом во втором раунде - boxingnews.com.ua), другие думали, что это будет медленный вальс с массой клинчей. Одни говорили, что выходить на этот бой слишком рано для Джошуа, другие - что слишком поздно для Кличко. Что касается второго, то здесь оказались частично правы как одни, так и другие, но что касается первого, то бой оказался гораздо более насыщенным и зрелищным, чем кто-либо мог предположить. Перед боем я говорил, что оба бьют слишком сильно, чтобы бой прошел полную дистанцию. Но я не мог себе представить, что это будет битва на грани, что оба бойца будут падать и после этого возвращать себе контроль над боем.



Давайте сначала о Владимире Кличко. О его ударной мощи с обеих рук хорошо знают все, но теперь больше никто не сможет поставить под сомнение его сердце, его ум и его принадлежность к когорте величайших супертяжеловесов в истории бокса. И если Энтони Джошуа в будущем тоже достигнет величия, то значительная доля заслуги в этом будет принадлежать как раз Владимиру Кличко, который поставил его на грань, заставив его дать ответы на вопросы, в своей способности ответить на которые и сам Эй Джей не был уверен перед боем.



Кличко провел, возможно, наиболее сбалансированный бой своей выдающейся карьеры против самого лучшего соперника, с которым ему приходилось встречаться. Владимир вышел драться, и он знал, что ему нужно делать. Его стратегия, построенная на работе левой рукой, позволяла ему идти вперед, в чем он нуждался - ведь он знал, что если позволит Джошуа работать первым номером, то у него будут проблемы. Механика движений Кличко немного сковывала его в атаке, но, с другой стороны, она не давала Джошуа добраться до него, что позволило ему затянуть бой в ту фазу, где начал сказываться его опыт.



Работа ног Кличко в сочетании с его финтами снижали агрессию и напористость Джошуа. И Владимир построил бой блестяще с точки зрения стратегии. Его работа ног и энергичность превзошли все предматчевые ожидания. Когда Джошуа поймал его в пятом раунде, и он упал, все подумали, что бой закончен. Но Кличко поднялся и устроил Джошуа такое избиение, что я был вынужден отдать этот раунд Джошуа только со счетом 10:9 (а не 10:8, как считаются раунды, в которых бокер отправил своего оппонента в нокдаун - boxingnews.com.ua). В следующем раунде, когда он отправил Джоуша в нокдаун, возможно, боязнь Владимира израсходовать всю свою энергию, если он пойдет ва-банк, позволила Джошуа выжить и перегруппироваться. К сожалению для Кличко, Джошуа, который казался полностью истраченным, поймал второе дыхание и начал форсировать события в ринге, что вылилось в его досрочную победу в 11-м раунде.



Владимир Кличко проиграл, но, безусловно, возродил свое величие. Он хороший парень, и я уверен, что история бокса будет к нему благосклонна, учитывая десять лет его полного доминирования и феноменальное выступление против лучшего супертяжеловеса в мире, который приближается к своему пику (Энтони Джошуа - boxingnews.com.ua). Настало время признать боксерской публике, что когда он сфокусирован и в хорошей форме, Владимир Кличко был бы тяжелейшим соперником для любого супертяжеловеса в истории.



А что же Энтони Джошуа? Вне ринга, базируясь на том, как он выглядит, на его личностных качествах, его мускулатуре и улыбке, можно сказать, что он отвечает всем требованиям публики. Но вопросы насчет Джошуа касались другого - насколько он хорош в ринге? Мы знали, что он умеет боксировать, что он в хорошей форме, и что он сильно бьет с обеих рук. А также то, что у него в арсенале есть все возможные удары, и что он умный боксер.



В бою с Владимиром я увидел то, что не видел никогда ни от одного из предыдущих соперников Кличко - от наносил настолько тяжелые удары по корпусу Владимира, что по прошествии нескольких раундов у того на теле виднелись следы от этих ударов. И, уж поверьте, эти удары по корпусу сказались в дальнейшем и сыграли свою роль в его досрочной победе.



Мы также знали, что до 29 апреля Джошуа не дрался с серьезными соперниками, и главные вопросы, которые критики задают насчет потенциальных суперзвезд, таковы: кого они побили, как они держат удар, могут ли они справиться с трудностями, и могут ли они подняться с настила ринга и победить? Джошуа ответил на каждый из этих вопросов.



Майк Тайсон и Леннокс Льюис - два, безусловно, великих боксера - никогда не выигрывали бои после того, как оказывались на настиле ринга. И ни один из великих супертяжеловесов не сталкивался со столь опытным и опасным соперником, как Владимир Кличко, в своем 19-м бою на профи-ринге. Джошуа же все это сделал. И то, как прошел бой, сослужит для него значительно лучшую службу, чем если бы он уничтожил Кличко за два раунда.



В первых четырех раундах, чувствуя, что набрасываться на Кличко - безрассудно, Джошуа боксировал и справлялся с тем, что ему задавал Кличко. В пятом раунде он пошел вперед и свалил Владимира. Вот только он недооценил Кличко, считая, что с ним покончено. Кличко встал и перебил Эй Джея в оставшейся части раунда, а потом свалил его, серьезно потряся, в шестом. В шестом раунде казалось, что Джошуа опустошился эмоционально и проиграет досрочно.



В 7-м и 8-м раундах Джошуа казался уставшим, и ничего не предвещало его возвращения. И здесь сыграли роль два фактора: 1) Кличко действовал не слишком жестко; 2) Джошуа научился драться и выживать в состоянии усталости и потрясения, надеясь на второе дыхание, хоть и не будучи уверенным в нем. В десятом раунде Джошуа начал возвращаться и наносить удары в ответ. Боксируя разумно с дельней дистанции, он начинает выигрывать доставать Владимира джебом. Десятый раунд был достаточно ровным, но в самом его конце Кличко достал Джошуа тяжелым ударом правой. После 10-ти раундов Джошуа лидировал на моей карте с перевесом в одно очко. Что бы там ни считали судьи, судьба боя еще не была решена.



В 11-м раунде Джошуа поймал Кличко сильнейшим правым апперкотом при попытке Владимира войти в клинч - Кличко был реально потрясен и еще дважды оказался нокдауне перед остановкой боя на отметке 2 минуты 25 секунд. Я думаю, что остановка боя была немного поспешной, но я сомневаюсь, что Владимир смог бы пережит еще 35 секунд, которые оставались до конца раунда. Джошуа одержал выдающуюся победу и, возможно, ознаменовал начало новой эры в супертяжелом весе.



После боя я читал, что некоторые уже не такого высокого мнения о Джошуа, как до боя. Другие говорят, что он не держит удар, или что у него плохая выносливость - я не согласен ни с одним, ни с другим. На самом деле, сейчас я еще больше убежден в том, что Джошуа станет великим боксером, чем до боя с Кличко.



Для начала нужно сказать, что Джошуа очень силен как ментально, так и физически. Да, его можно свалить, но нокаутировать или вселить в него уверенность в том, что он проиграет - это уже совсем другое. То, что он выглядел совершенно измотанным в конце седьмого раунда, но потом вернулся и остановил Кличко в конце боя, показывает то, что он не только умеет драться, но и то, что он любит драться. Джошуа показал всему боксерскому миру, что он может подняться с настила ринга и справиться с трудностями. И сделал он это в бою с самым сильным панчером и самым опытным бойцом в дивизионе. Я сомневаюсь, что есть хоть один супертяжеловес, способный создать Джошуа такие трудности, которые ему создал Кличко.



Я видел, что некоторые пишут, будто бы Деонтей Уайлдер побил бы Джошуа, и что его стиль более сложен для Джошуа, чем стиль Кличко. Вы это реально? У меня другое мнение. Кличко бьет сильнее Уайлдера с обеих рук - да, и справа тоже. Владимир более точен, он сильнее физически Уайдера, и по нему значительно сложнее попасть. К тому же, он дрался с гораздо более сильной оппозицией и побеждал ее. Но бой Джошуа с Уайлдером будет интересно посмотреть в будущем.



Энтони Джоуша ответил на все вопросы, которые только могли задать критики перед боем с Кличко, и теперь он станет гораздо лучше, зная ответы на вопросы, о которых перед боем он мог только предполагать. Эй Джей - лучший в супертяжелом дивизионе, даже не сомневайтесь в этом. И, как Майк Тайсон этой эры, Джошуа хоть и будет большим фаворитом в любом своем бою, все будут ждать этих поединков.



Ну, и наконец: послематчевое интервью Джошуа стало еще одним доказательством его прирожденной харизмы. То, как он вызвал поддержку публики, а потом вызвал на бой Тайсона Фьюри, было гениально. Мастерство Джошуа, его жесткость, личные качества и желание принимать самые большие вызовы гарантируют то, что супертяжелый дивизион ждут хорошие времена в ближайшем будущем.



Владимир Кличко укрепил свое наследие, а Энтони Джошуа ответил на все вопросы насчет того, что он за боец.