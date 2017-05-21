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Кроуфорд защитил титулы чемпиона WBO и WBC

Американец победил доминиканца Диаса

  • 21.05.2017 10:54
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Американец Теренс Кроуфорд одержал победу над представителем Доминиканской республики Феликсом Диасом и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC.

Поединок, проходивший в Нью-Йорке, завершился нокаутом в десятом раунде.

В активе 29-летнего Кроуфорда теперь 31 побед (22 - нокаутом) и ни одного поражения. 33-летний Диас, являющийся олимпийским чемпионом-2008, потерпел второе поражение при 19 победах (9 нокаутом)

Источник — Sport.ua

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