Кроуфорд защитил титулы чемпиона WBO и WBC

Бразильський кротосвин цей Бернард,вихований циганським табором

Понимаешь , тот же Гармаш, хоть и по футбольному груб и не сдержан - но это его реноме. И он при...

Это кто у вас там культурный!? Гармаш с хачериди, при пример для подражания! И так все понимают ч...

Это только в выскоморальной Копанке, Тарасик , который всем советует меньше материться , кроет м...

Сразу видно, культурный, воспитанный мальшик) А вобще..почему бы и не "поздороваться"? ...