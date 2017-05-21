Кроуфорд защитил титулы чемпиона WBO и WBC

Американец Теренс Кроуфорд одержал победу над представителем Доминиканской республики Феликсом Диасом и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC.
Поединок, проходивший в Нью-Йорке, завершился нокаутом в десятом раунде.
В активе 29-летнего Кроуфорда теперь 31 побед (22 - нокаутом) и ни одного поражения. 33-летний Диас, являющийся олимпийским чемпионом-2008, потерпел второе поражение при 19 победах (9 нокаутом)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.