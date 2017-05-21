Деонтей УАЙЛДЕР: «У меня лучший пояс из всех, но я хочу остальные»

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, американский боксер Деонтей Уайлдер бросил вызов обладателя поясов WBA и IBF Энтони Джошуа и Джозефу Паркеру, владеющему титулом WBO, предложив объединительные поединки и заверив в своем успехе.
Один из самых эпатажных супертяжей современности, действующей чемпион WBC Деонтей Уайлдер в своем манере пригласил обладателей всех остальных чемпионских поясов к унификации титулов.
«Только что получил один вопрос. Кто из этих ребят, первым согласиться драться со мной: Джошуа или Паркер? Я готов выставить самый престижный, самый известный, «Крестный отец» всех поясов, которым владели великие чемпионы - титул WBC. Это удел лучших, но я также хочу и остальные. Дело только во времени, надо объединять титулы, так что давайте сделаем это. Только один титул, один чемпион, одно имя – Деонтей Уайлдер», - написал американец на своей странице в одной из социальных сетей.
Источник — Klitschko-brothers
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