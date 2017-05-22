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Джошуа заработал £15 миллионов за бой с Кличко

После получения гонорара британский боксер намерен купить собственный дом

  • 22.05.2017 08:05
  • 643 просмотров
  • 1 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Британские СМИ огласили гонорар чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа. По данным журналистов, Джошуа заработал 15 миллионов фунтов за поединок с украинским боксером.

Правда, не уточняется, вошли ли в эту сумму проценты от выручки за продажу платных трансляций, равно, как и количество проданных трансляций, или же это был гарантируемый гонорар боксера. Сообщается, что получив столь внушительные призовые и рассчитывая на дальнейшее продуктивное сотрудничество со спонсорами, Джошуа принял решение о переезде от мамы и покупке собственного дома.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Сергей Бук
    online
      Сергей Бук, 22.05.2017 08:33
    -1
    Что то спорт юа га...вно льет.
    То была статья что он шел в гости к маме и зашел за кофе, а теперь оказывается он жил с мамой.
    Так как понимать????
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