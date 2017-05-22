Британские СМИ огласили гонорар чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа. По данным журналистов, Джошуа заработал 15 миллионов фунтов за поединок с украинским боксером.
Правда, не уточняется, вошли ли в эту сумму проценты от выручки за продажу платных трансляций, равно, как и количество проданных трансляций, или же это был гарантируемый гонорар боксера. Сообщается, что получив столь внушительные призовые и рассчитывая на дальнейшее продуктивное сотрудничество со спонсорами, Джошуа принял решение о переезде от мамы и покупке собственного дома.
Источник — Klitschko-brothers
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То была статья что он шел в гости к маме и зашел за кофе, а теперь оказывается он жил с мамой.
Так как понимать????
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