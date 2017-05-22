Бриггс провалил допинг-тест перед боем с Окендо

45-летний американский супертяжеловес Шеннон Бриггс, которому 3 июня предстоял поединок за титул «регулярного» чемпиона по версии WBA с еще одним ветераном – 44-летним пуэрториканцем Фресом Окендо, провалил «произвольный» допинг-тест VADA.

Об этом сообщил известный боксерский инсайдер и аналитик бокса ESPN Дэн Рафаэль. По его информации, допинг-проба, взятая у Бриггса 14 мая и проанализированная 16 мая в Олимпийской антидопинговой лаборатории США, показала наличие в анализах спортсмена повышенный уровень тестостерона (соотношение тестостерона и эпитестостерона в анализах боксера составляло 7,89х1, что намного превышает допустимый порог 4х1 в соответствии со стандартами Всемирного антидопингового агентства). Сообщается, что Бриггс проходил случайное тестирование в рамках программы WBA «Справедливый бокс». Американец, команда которого отказалась от комментариев, имеет право потребовать вскрытие пробы «Б», однако, как показывает практика, ее результат вряд ли будет отличаться от результатов пробы «А».

Как пишет Рафаэль, бой Бриггс – Окендо и так мог быть отложен, поскольку промоутерской компании, представляющей интересы американца, не удалось договориться о трансляции поединка, а теперь встреча в ринге двух ветеранов и вовсе, скорее всего, будет отменена.