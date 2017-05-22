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Джошуа хочет драться в андеркарте боя Мейвезера с Макгрегором

Британский боксер считает, что будущий поединок войдет в историю

  • 22.05.2017 10:50
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Peoples.ru. Энтони Джошуа
© Peoples.ru. Энтони Джошуа

Действующий обладатель титулов чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа встретился в Лондоне с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

Американец приехал в столицу Великобритании на бой своего подопечного - Джервонта Дэвиса – против британца Лиама Уолша, в котором боксер Мейвезера защитил титул IBF во втором полулегком весе. А позже Флойд и Джошуа встретились со своими поклонниками, сообщает DailyMail.

«Впусти меня в андеркарт, - заявил Джошуа Мейвезеру, прежде чем заявить о том, что бой Флойда с Макгрегором войдет в историю. – «Это легендарный поединок, чтобы остаться в истории».

Источник — Klitschko-brothers

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