Скандальным эпизодом завершился поединок во втором среднем весе между Андре Дирреллом (26-2, 16 КО) и Хосе Ускатеги (26-2, 22 КО) за звание временного чемпиона мира по версии IBF.
Вечер бокса проходил в Мэриленде, а Диррелл одержал весьма спорную победу за счет дисквалификации соперника. Венесуэлец Ускатеги в конце восьмого раунда провел комбинацию, которой отправил Диррелла в нокаут, но последний удар был нанесен уже после гонга. В итоге рефери решил дисквалифицировать Ускатеги и отдать победу Дирреллу, который весь бой действовал вторым номером и в итоге был «вырублен».
Но на этом все не закончилось. Секундант и дядя американского боксера Леон Лоусон отправился выяснять отношения в угол Ускатеги и внезапно мощной двойкой кулаками прошелся по лицу и шее венесуэльского боксера.
Absolute shameful scenes tonight as Andre Dirrell uncle, Leon Lawson, punches Jose Uzcategui & is now on the run from police 👮 pic.twitter.com/YtXDBgT096— EditinKing Boxing 🥊 (@EditinKing) May 21, 2017
Полиция хотела арестовать Лоусона, но тот в спешке покинул арену и теперь находится в розыске.
Стоит отметить, что на момент остановки боя Ускатеги вел по судейским запискам — 77:74, 77:75, 76:76.
Источник — Sportarena
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