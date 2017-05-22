Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ломаченко уже 30, ему нужно спешить»

Флойд Мейвезер-младший, промоутер чемпиона мира по версии IBF во втором полулегком весе американца Джервонты Дэвиса (18-0, 17 КО) заявил, что в ближайшем будущем не стоит ожидать боя Дэвиса с чемпионом мира по версии WBO в этой же весовой категории украинцем Василием Ломаченко (8-1, 6 КО):

«Как я уже говорил ранее, мы никуда не спешим. Это Ломаченко нужно спешить. Ему уже 30 лет или не знаю там сколько (29 – прим. ред.). Ему нужно спешить. А этот парень (Дэвис) - молодой, так что с нашей стороны спешки нет. Но я хочу подчеркнуть, что мы не избегаем ни одного оппонента», - цитирует Мейвезера Boxing Scene.