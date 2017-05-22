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Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Ребята хорошо поработали»

Главный тренер сборной Украины по боксу – об итогах подготовительного сбора в Скадовске

  • 22.05.2017 16:36
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fbu.ua
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Накануне чемпионата Европы по боксу сборная Украины провела сбор в Скадовске.

«Мы выполнили план тренировок и, подводя итоги сбора, хочу сказать, что результатами доволен. Херсонская федерация и Федерация бокса Украины создали нам все условия, чтобы команда была обеспечена всем необходимым для тренировочного процесса. В свою очередь, ребята отлично отработали, каждый день выкладываясь на полную на трехкратных тренировках. Поверьте, - это очень большой объем нагрузок. Ну и море за окном, отличная погода тоже создали нам настроение накануне соревнований», - прокомментировал Дмитрий Сосновский.

Напомним, что в этом году континентальное первенство пройдет в Харькове с 16 по 25 июня.  

Источник — Федерация бокса Украины

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