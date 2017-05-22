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Би Джей Флорес готов заменить Бриггса в бою с Окендо

Американский боксер заявил, что ищет «большие бои»

  • 22.05.2017 16:53
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boxingscene.com. Би Джей Флорес
© boxingscene.com. Би Джей Флорес

Американский супертяжеловес Би Джей Флорес (33-3-1, 21 КО) заявил о желании заменить провалившего допинг-тест Шеннона Бриггса в запланированном на 3 июня поединке за титул «регулярного» чемпиона WBA с Фресом Окендо.

У Флореса был запланирован бой в андеркарте поединка Бриггс — Окендо, однако он готов выйти на ринг в главном событии вечера, если Шеннон все же будет отстранен от боя. «Две недели до поединка — не проблема. Я бы хотел встретиться с Фресом Окендо. Я ищу большие бои», — заявил Флорес в интервью BoxingScene.

Источник — Klitschko-brothers

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