Би Джей Флорес готов заменить Бриггса в бою с Окендо

Американский супертяжеловес Би Джей Флорес (33-3-1, 21 КО) заявил о желании заменить провалившего допинг-тест Шеннона Бриггса в запланированном на 3 июня поединке за титул «регулярного» чемпиона WBA с Фресом Окендо.

У Флореса был запланирован бой в андеркарте поединка Бриггс — Окендо, однако он готов выйти на ринг в главном событии вечера, если Шеннон все же будет отстранен от боя. «Две недели до поединка — не проблема. Я бы хотел встретиться с Фресом Окендо. Я ищу большие бои», — заявил Флорес в интервью BoxingScene.