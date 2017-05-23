Бриггса в бою с Окендо может заменить Устинов

Команда супертяжеловеса Александра Устинова (34-1, 25 КО) рассчитывает заменить провалившего допинг-тест Шеннона Бриггса в поединке против Фреса Окендо (37-8, 24 КО), победитель которого станет обладателем вакантного ныне титула «регулярного» чемпиона мира по версии WBA.

Менеджеры Устинова уже приступили к переговорам о бое с Окендо, после того как соперник пуэрториканца был уличен в употреблении допинга, сообщил агентству «Р-Спорт» сопромоутер Устинова Владимир Хрюнов.

WBA санкционировала титульный бой между Бриггсом и Окендо, победитель которого должен был провести свою первую защиту именно с Устиновым. Неожиданно объявившийся после почти двухлетнего простоя, Устинов в «разогревочном» поединке 19 мая в английском Болтоне в первом раунде нокаутировал бразильца Рафаэля Зумбано Лава. В последнем рейтинге WBA Устинов находится на 2-й позиции, а Окендо – на 4-й. Шеннон Бриггс занимал 3-ю строчку рейтинга.

«Шеннон Бриггс провалил допинг-тест, и его бой с Фресом Окендо, намеченный на 3 июня, не состоится, - сказал в телефонном разговоре Хрюнов. - И мы уже начали переговоры с командой Окендо о проведении поединка. Матч планируется провести 8 июля в Лондоне, думаю, что переговоры завершатся очень быстро. WBA теперь должна дисквалифицировать Бриггса, и Александр Устинов проведет титульный бой за звание регулярного чемпиона мира WBA с Окендо», - добавил Хрюнов.

Встречу намечено организовать в рамках вечера бокса, в котором состоится бой чемпиона мира по версии WBO британца Билли Джо Сондерса и грузинского претендента Автандила Хурцидзе.

Отметим, что 8 июля, в этом же вечере бокса от промоутера Сондерса - Фрэнка Уоррена, в андеркарте боя Сондерс – Хурцидзе, планировалось возвращение скандального британского экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри, потерявшего свои титулы из-за проблем с допингом и наркотиками, но из-за переноса Британским антидопинговым агентством слушаний по делу Фьюри, это возвращение пока откладывается. Сопромоутером «Цыганского Короля», провалившего допинг-тесты в 2015-м и в 2016-м году, так же как и сопромоутером Александра Устинова, является все тот же Фрэнк Уоррен.