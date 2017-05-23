Джошуа будет заниматься в тренировочном зале Мейвезера

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер пригласил действующего обладателя титулов IBF, WBA и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа в свой тренировочный зал, чтобы британский боксер смог улучшить некоторые аспекты своего боксерского стиля.

Мейвезер считает, что Джошуа надо подтянуть защиту – жизненно важный аспект его стиля, так как удары, в том числе и силовые Владимира Кличко доходили до цели, а в целом украинский боксер был точнее в процентном соотношении.



«Вы должны уважать Энтон, — цитирует Флойда BusinessInsider. – Он показал, что у него есть сердце, но мы должны пригласить его в зал Мейвезера, поскольку хотим улучшить его защиту до нужного уровня. Последний бой Джошуа продлился 11 раундов, но на самом деле это могло бы быть три. После этой битвы с Кличко он хвалил своих тренеров, но я должен хвалить Джошуа, поскольку он был в бою. Когда Кличко сбил его, он встал и продолжал сражаться. Не хочу хватить своих тренеров, но есть вещи, которые мы хотим настроить».