Гловацки проведет бой с Ховардом

Дердо как судья не очень. Нас еще молодых судил на Восходе.

а виявилось, що Артьомка все життя мріяв грати за "Тошно" )))

натянет Моур Ваш Аякс по самое Ваше желание

Не тебе мне радыть,это раз.Я думаю главному тренеру сборной виднее,кто сейчас лучше ,чем таким эк...

слышишь, колорад, сиди в свое паРаше и не гавкай, а то я напомню что истерички творили в Ахтырке,...

На хрена в сборной игроки, год(!) просидевшие на скамейке? Да и на пенальти надеяться? Странно вс...