Гловацки проведет бой с Ховардом

Соперником бывшего чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе поляка Кшиштофа Гловацки (26-1, 16 КО) в его первом бою после поражения от украинца Александра Усика станет американский боксер Брайан Ховард (12-1, 9 КО).
Бой Кшиштофа Гловацки с Брайаном Ховардом состоится 24 июня в Гданьске, Польша.
Источник — Boxingnews
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