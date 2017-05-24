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Гловацки проведет бой с Ховардом

Поединок пройдет 24-го июля в Гданьске

  • 24.05.2017 07:35
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112.ua. Кшиштоф Гловацки
© 112.ua. Кшиштоф Гловацки

Соперником бывшего чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе поляка Кшиштофа Гловацки (26-1, 16 КО) в его первом бою после поражения от украинца Александра Усика станет американский боксер Брайан Ховард (12-1, 9 КО).

Бой Кшиштофа Гловацки с Брайаном Ховардом состоится 24 июня в Гданьске, Польша.

Источник — Boxingnews

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