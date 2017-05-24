Пулев может сразиться с Такамом за титул временного чемпиона IBF

Занимающий третью строчку рейтинга IBF в супертяжелом весе, камерунский боксер Карлос Такам (34-3-1, 26 KO) может сразиться со вторым номером рейтинга организации Кубратом Пулевым (25-1, 13 KO) за титул временного чемпиона.

Об этом заявил промоутер камерунского боксера Кристиан Черчи, который считает, что Такам и Пулевым могут разыграть титул «временного» чемпиона Международной боксерской федерации.

«У нас есть надежда на организацию этого боя. Мы общаемся с IBF по сложившейся ситуации. Самое важное - статус Энтони Джошуа. Он завоевал титул в апреле 2016 года в бою с Чарльзом Мартином, проводившим добровольную защиту. Джошуа, в свою очередь, защитил титул трижды: в июне - против Доминика Бризила, в декабре - против Эрика Молины и теперь в апреле 2017 года против Владимира Кличко. И теперь он хочет провести четвертую защиту титула в бою против Кличко. Все эти защиты – свободные», - цитирует Черчи Fightnews.

«Эдди Хирн попросил сделать исключение для Джошуа, чтобы перенести бой с Пулевым на февраль 2018-го. Это означает, что Джошуа в течение двух лет проводит только свободные защиты, без обязательных. Этого ранее с IBF никогда не случалось. Мы понимаем, что бой Кличко-Джошуа стал большим событием, отличным поединком для бокса, но теперь они хотят провести матч-реванш, не выполняя своих обязательных обязанностей. Хорошо, если будет матч-реванш, то титул должен быть разыгран между вторым и третьим номерами рейтингами – Пулевым и Такамом. Я вылетаю в США для участия в конференции IBF, чтобы лично увидеть, как будет решена ситуация. Так что есть шанс увидеть промежуточный титульный бой между Пулевым и Такамом. В случае, если победитель боя Джошуа-Кличко не станет бороться с временным чемпионом, тогда временный чемпион станет чемпионом мира. Все должны соблюдать правила».