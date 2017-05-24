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ВАЛУЕВ: «С Кличко расходимся кардинально. Это из-за войны на Донбассе»

Экс-чемпион мира поделился мнением об украинских боксерах

  • 24.05.2017 08:51
  • 1851 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ntv.ru. Николай Валуев
© ntv.ru. Николай Валуев

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев поделился мнением о братьях Кличко.

– Последнее событие из мира бокса – это бой Кличко – Джошуа. Следили за этим поединком?
– Да, удалось посмотреть. На мой взгляд, бой получился отменным. Зрители получили то, что хотели. Правда, я ожидал, что Владимир все-таки победит.

– В чем причина поражения, на Ваш взгляд?
– В силу возраста, кондиции уже не те, что раньше, мягко говоря. Соперник почти вдвое моложе. Поэтому к концу поединка, несмотря на практику, молодость и сила превзошли опыт. И Джошуа всецело воспользовался своим молодым возрастом.

– Получается, Джошуа победил за счет выносливости?
– Не только. Давно известно, что Кличко неудобно драться с высокорослыми боксерами. И еще ему неудобно драться с теми, кто любит большое количество времени проводить в клинчах.

– А мы знаем, что Владимир любит навязывать соперникам именно такой стиль боя. То есть позиционная борьба, изматывание соперника, затем точный выверенный удар. В данном случае его тактика просто не сработала…
– Или же он может держать соперника на расстоянии. Но с Джошуа такое вряд ли пройдет. В этом смысле он хорошо контролировал ситуацию, спасал себя от клинчей, при этом постоянно атакуя.

– Можно ли сказать, что его время прошло?
– Думаю, он просто так не уйдет. Пока будут светить какие-то деньги, он будет продолжать карьеру.

– Реванша стоит ожидать?
– Я не знаю, прописано ли это в контракте. Ну и, конечно, немаловажно согласие самого Джошуа.

– А вы лично поддерживали отношения с Кличко?
– Нет. Со старшим братом общался когда-то.

– Несмотря на политические взгляды, вы сохранили отношения?
– Я не могу сказать, что они и раньше-то были. Просто общался.

– А может ли присутствовать между спортсменами некая солидарность, даже если политические взгляды расходятся?
– Здесь другая история. Я не имею право давать оценки Виталию в плане его политических убеждений. С общечеловеческих позиций мы с ним расходимся кардинально. Это касается войны на Донбассе.

Источник — Советский спорт

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Комментарии
    Vasya Pupkin
      Vasya Pupkin, 24.05.2017 09:07
    +12
    Ну і нафіга цього ватніка тут цитувати?
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    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 24.05.2017 09:21
    +9
    Ну да, Кличко патриот Украины, а Валуев поддерживает карлика-педофила в вопросе оккупации Донецкой и Луганской области. И я тоже не понимаю - почему этого отмороженного пропагандируют на этом сайте? Тогда и руководству Лугандонии давай место для высказываний о спорте, они могут много чего интересного наговорить...
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    Юрий Амелин
      Юрий Амелин, 24.05.2017 09:24
    +5
    Вот это еще боксеришка С Виталиком жим жим было встретиться ? Так какого о с тобой общаться должен
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    Макс Руденко
    online
      Макс Руденко, 24.05.2017 10:04
    0
    Думаю ребятам с Миротворца будет интересно почитать такого рода новости. Давно пора в список любителей карлика-пе..ила
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