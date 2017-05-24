Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Бой Кличко – Джошуа мог длиться три раунда»

Знаменитый американский боксер Флойд Мейвезер во время своего недавнего визита в Великобританию на бой Джервонты Дэвиса с Лиамом Уолшем выразил готовность поработать с чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа над его защитой.

«Я с огромным уважением отношусь к Энтони Джошуа, но нам нужно взять его в зал Флойда Мейвезера. Мы реально подтянем его защиту, сделаем его очень, очень увертливым. Мы не собираемся менять его тренеров, но есть некоторые вещи, которые нужно исправить. Сколько длился его последний бой? Восемь раундов? Девять? Одиннадцать! А мог бы всего три!», - сказал Флойд Мейвезер.