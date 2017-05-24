Бой Бриггс – Окендо официально отменен

Запланированный на 3 июня поединок между двумя ветеранами – Шенноном Бриггсом и Фресом Окендо, на кону в котором стоял титул «регулярного» чемпиона по версии WBA в супертяжелом весе, отменен.

Об этом стало известно после того, как Всемирная боксерская ассоциация подтвердила в официальном пресс-релизе подтвердила нарушение американским супертяжеловесом Шенноном Бриггсом антидопинговых правил. Ранее стало известно, что случайный допинг-тест выявил у Бриггса чрезмерно возросший уровень тестостерона.

Таким образом, вопрос о возможном переносе даты поединка отпал. Стоимость билетов, купленных зрителями, возвращается им организаторами поединка, сообщает Fightnews.