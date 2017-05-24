Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Поветкин 1 июля проведет бой против украинского боксера

Андрей Руденко станет соперником экс-чемпиона мира

  • 24.05.2017 21:13
  • 2200 просмотров
  • 5 комментария
Метки
Поветкин 1 июля проведет бой против украинского боксера

Бывший претендент на звание чемпиона мира по версии WBC Александр Поветкин (31-1, 23 КО) вернется в ринг 1 июля в поединке против украинского супертяжа Андрея Руденко (31-2, 19 КО), сообщает пресс-служба россиянина. Поединок состоится в Москве.

«Поветкин выступит в Москве в ГЦКЗ Россия (Лужники), а его соперником станет украинец Руденко»

Отметим, что на данный момент Руденко занимает 13-ю строчку в рейтинге WBC и владеет малозначительным «серебряным» титулом интернационального чемпиона по этой версти. Свои последние семь поединков украинец выиграл.

Что касается Поветкина, то он в 2016 году не смог провести два титульных боя из-за уличения в употреблении допинга: за чемпионский титул против Деонтея Уайлдера (38-0, 37 КО) и бой за пояс «временного» чемпиона по версии WBC против Бермейна Стиверна (25-1-2, 21 КО).

После отмены боя против Стиверна россиянин все таки провел поединок, жестоко нокаутировав француза Жоана Дюопа.

После уличения в допинге Поветкин был исключен из рейтингов WBC и IBF. Боксер подал апелляцию на свою дисквалификацию, которая будет рассмотрена летом.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Космонавт ДК
      Космонавт ДК, 24.05.2017 21:06
    +2
    Вітязь клізму захотів..
    Ссылка
    Lex Aries
      Lex Aries, 24.05.2017 21:12
    +2
    Было бы смешно, если бы отмутузил Саньку. Вот только, скорее всего, поедет "заработать" денег.
    Ссылка
    ABC
    online
      ABC, 24.05.2017 21:20
    +3
    Похоже какцапы заплатили за этот цирк.
    Ссылка
    mutinsudak1
    mutinsudak1, 24.05.2017 21:44
    -1
    ABC, 24.05.2017 21:20
    Похоже какцапы заплатили за этот цирк.
    Да да получит ... Руденко 1 июля
    Ссылка
    bonv
      bonv, 24.05.2017 22:06
    0
    Апеляція літом.. Ще не відомо чи цей бій відбудеться..
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.