Промоутер Джошуа: «Похоже, что реванш с Кличко состоится»

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе – Энтони Джошуа, заявил, что второй поединок между его подопечным и Владимиром Кличко, скорее всего, состоится.

По мнению Хирна, «сигналы», полученные из лагеря украинца, свидетельствуют о том, что матч-реванш все-таки состоится, пишет The Sun. Сам же промоутер британца подчеркивает, что повторный бой с Владимиром Кличко считается приоритетным для Джошуа.

«Мы хотим провести следующий бой против Кличко, - цитирует Хирна издание, ссылаясь на iFL TV. – Сигналы, которые мы получаем из лагеря Владимира, свидетельствуют о том, что, скорее всего, будет повторный поединок между ним и Джошуа. Мы изучаем цифры: где и когда может пройти бой. Все это будет обсуждаться в течение нескольких следующих недель».