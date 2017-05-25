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Боб АРУМ: «Я думал, что с Джошуа покончено, но он сумел встать»

Известный промоутер считает бой Кличко – Джошуа лучшим за многие годы

  • 25.05.2017 11:33
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, один из самых влиятельных людей в профессиональном боксе заявил, что считает состоявшийся в апреле поединок между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко лучшим в супертяжелом весе за многие годы.

По словам Арума, в апрельском бою двух гладиаторов было все: драма, интрига и классный бокс.

«Думаю, это был потрясающий поединок. Это был лучший бой в супертяжелом весе со времен встречи между Ленноксом Льюисом и Виталием Кличко. Мы не видели классных боев в этом весе очень долгое время, но в этом было очень интересно и была драма. Я думал, что с Джошуа покончено, но он сумел встать и решил дело в свою пользу. Это был отличный бой и классный бокс», - цитирует Арума «Чемпионат» со ссылкой Boxingtalk.

Источник — Klitschko-brothers

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