Боб АРУМ: «Я думал, что с Джошуа покончено, но он сумел встать»

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, один из самых влиятельных людей в профессиональном боксе заявил, что считает состоявшийся в апреле поединок между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко лучшим в супертяжелом весе за многие годы.

По словам Арума, в апрельском бою двух гладиаторов было все: драма, интрига и классный бокс.

«Думаю, это был потрясающий поединок. Это был лучший бой в супертяжелом весе со времен встречи между Ленноксом Льюисом и Виталием Кличко. Мы не видели классных боев в этом весе очень долгое время, но в этом было очень интересно и была драма. Я думал, что с Джошуа покончено, но он сумел встать и решил дело в свою пользу. Это был отличный бой и классный бокс», - цитирует Арума «Чемпионат» со ссылкой Boxingtalk.