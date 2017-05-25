WBA разрешил Джошуа перенести обязательную защиту титула

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа получил «зеленый свет» от Всемирной боксерской ассоциации на перенос обязательной защиты титула организации.

Об этом сообщил промоутер боксера Эдди Хирн, комментируя возможный матч-реванш своего подопечного с Владимиром Кличко. «На следующей неделе мы получим решение IBF по нашему запросу о переносе защиты с Пулевым, ради боя с Кличко, — цитирует Хирна The Sun со ссылкой на iFL TV. - С WBA ситуация немного понятнее: нам будет разрешено перенести обязательную защиту».

По словам Хирна, матч-реванш с Кличко – наиболее вероятное развитие событий, однако, если этот поединок не состоится, Джошуа проведет бой с обязательным претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым. «Кале Зауэрланд, представляющий интересы Пулева, хочет, чтобы Кубрат встретился с Джошуа. Он не хочет потерять это бой, а наименьшее, чего он хочет – провести поединок с Такамом за вакантный титул, но абсолютно не денежный. Тем более, когда у него есть «морковь» в виде боя с Джошуа. Калле и Пулев возражали против нашего запроса о переносе, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Но повторюсь: мы не может избежать поединка с Пулевым. Он состоится. Или сейчас, или через бой. Я хочу, чтобы Джошуа был абсолютным чемпионом, а это значит выиграл все пояса. Но, как я всегда говорил, я не допущу, чтобы пояса или политика мешали продвижению Энтони. Поэтому, надеемся, что мы сможем решать задачи в значительных боях».