Виктор Поляков проведет бой за пояс WBA International

13 июля в Риме пройдет вечер бокса, где главным событием станет поединок за чемпионский пояс WBA International в суперсреднем весе между украинцем Виктором Поляковым (12-1-1, 6 КО) и итальянцем Джованни Де Каролисом (24-7-1, 12 КО).

«Прежде всего, я хочу сказать, что я чувствую себя будто на Луне, потому что я собираюсь сражаться перед своими болельщиками, — говорит Де Каролис. — Я хочу завоевать пояс. Это будет не просто. Я изучал видео боев Полякова, он очень жесткий боксер. Но я буду готов к нему».

35-летний Виктор Поляков из Ивано-Франковска выступал на Олимпиаде-2004. Потом пошел в профессионалы. С 2006 по 2012 год провел 11 поединков и все выиграл. Потом пропал из поля зрения на пять лет. В феврале 2017-го вернулся в профи и уже в этом году провел три поединка – поражение, победа, ничья.