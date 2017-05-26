Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа обратился к болельщикам с необычной просьбой. Британский боксер попросил у болельщиков помощи с выбором своего прозвища на ринге.

Все дело в том, что Джошуа в боксерском мире до сих пор использует никнейм «AJ», но ему хочется иметь более звучное прозвище. К примеру, Мухаммед Али считался «Величайшим», Майк Тайсон – «Железным», Владимир Кличко известен как «Доктор Стальной Молот».

«Дайте мне знать в комментариях, какое прозвище подходит мне. Мне это нужно, поскольку на данный момент это только Энтони «AJ» Джошуа», - с таким обращением выступил боксер во время интервью SecondsOut.