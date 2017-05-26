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Джошуа попросил фанатов придумать ему прозвище

Британский боксер хочет звучный никнейм

  • 26.05.2017 14:34
  • 282 просмотров
  • 1 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа обратился к болельщикам с необычной просьбой.  Британский боксер попросил у болельщиков помощи с выбором своего прозвища на ринге.

Все дело в том, что Джошуа в боксерском мире до сих пор использует никнейм «AJ», но ему хочется иметь более звучное прозвище. К примеру, Мухаммед Али считался «Величайшим», Майк Тайсон – «Железным», Владимир Кличко известен как «Доктор Стальной Молот».

«Дайте мне знать в комментариях, какое прозвище подходит мне. Мне это нужно, поскольку на данный момент это только Энтони «AJ» Джошуа», - с таким обращением выступил боксер во время интервью SecondsOut.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    justhateme
    online
      justhateme, 26.05.2017 15:12
    0
    А разве прозвище не возникает само по себе от любящих фанатов? Просить, это как-то по-детски чтоли. Он бы еще попросил использовать такие слова как "Убиватор", "Мега", "2000"
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