Леброн Джеймс обогнал Майкла Джордана

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс, набрав 35 очков в пятом матче финала Восточной конференции с «Бостоном», довел их общее количество в плей-офф за карьеру до 5 995 (28.2 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Майкла Джордана и вышел на первое место по результативности в плей-офф в истории НБА. При этом Джеймс провел в плей-офф 212 поединков, а Джордан – 179.