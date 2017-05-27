Владислав Сиренко дебютировал на профиринге победой в первом раунде

Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко успешно дебютировал на профессиональном ринге, нокаутировав в первом раунде другого дебютанта - Петруса Киллиерса из ЮАР.
22-летний Владислав Сиренко, рост которого составляет 194 см, а вес - 115 кг, тренируется под руководством известного американского специалиста Джеймса Али Башира, который возлагает на него большие надежды.
Источник — Boxingnews
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