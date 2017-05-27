Владислав Сиренко дебютировал на профиринге победой в первом раунде

1. Фолл на Ярмоле был. Но до штрафной. Так что Ступар гонит на счет пенальти. Там чистый штрафной...

Ну шахтарі давайте коменти що не так?

НУ наконец-то хоть один нормальный комментарий, единственное только то, что контакт с Ярмолой был...