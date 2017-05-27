Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Владислав Сиренко дебютировал на профиринге победой в первом раунде

Украинский супертяжеловес нокаутировал Петруса Киллиерса

  • 27.05.2017 12:04
  • 156 просмотров
  • 0 комментария
Метки
vringe.com. Джеймс Али Башир и Владислав Сиренко
© vringe.com. Джеймс Али Башир и Владислав Сиренко

Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко успешно дебютировал на профессиональном ринге, нокаутировав в первом раунде другого дебютанта - Петруса Киллиерса из ЮАР.

22-летний Владислав Сиренко, рост которого составляет 194 см, а вес - 115 кг, тренируется под руководством известного американского специалиста Джеймса Али Башира, который возлагает на него большие надежды.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.