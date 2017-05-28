Виталий КЛИЧКО: «Я дал Владимиру неверный совет»

«Вечный» чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко, признался, что советовал своему брату в состоявшемся 29 апреля поединке с британцем Энтони Джошуа, кону в котором стояли титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO.

По словам Виталия Кличко, после нокдауна, в который Владимир отправил Джошуа, он советовал брату не торопиться, поскольку, по его мнению, британец, набравший большую мышечную массу, не сможет в более поздних раундах быть настолько же активным, как и в начале боя.

«Не говорил никому, но какую-то вину чувствую, - рассказал Виталий Кличко в эфире программы «Большой бокс» на телеканале «Интер». – Когда Владимир практически нокаутировал Джошуа, а после окончания раунда пришел в свой угол, я дал брату неверный совет. Я не думал, что Джошуа с такой мышечной массой сможет быть настолько свежим и в концовке боя - большие мышцы потребляют больше кислорода, а в спорте выносливость связана с разной антропометрией. Поэтому я советовал Владимиру не спешить. Говорил ему: «Не торопись, он придет». Рассчитывал, что после 7-8 раунда Джошуа будет более уставшим, а Владимир получит свой шанс. Сейчас думаю, может, это была ошибка, и надо было брату добить Джошуа. Но это рассуждения из серии «если бы да кабы».

Как отметил Виталий, его брат был на все 100 процентов готов к поединку. «Владимир был хорошо готов, отлично двигался, не давая Джошуа сосредоточиться и подготовить атаку. При весе в 110 килограммов он действительно порхал, как бабочка. Я видел его во время подготовки, в спаррингах и он прекрасно выглядел как в первом, так и в 12-м раундах. Он был готов во всех смыслах, и, если бы не пропустил этот апперкот, который на средней дистанции не видно, все было бы по другому. Да, это коронный удар Джошуа, который он часто продуктивно использует. Но как таковой ошибки со стороны брата не было: можно так сказать, звезды сошлись, обстоятельства так сложились. Вошел слишком близко, не увидел, пропустил. Не забываем, что это супертяжелый вес, где все может решить один удар. Если бы не этот апперкот, то, считаю, Владимир выиграл бы бой как минимум по очкам.

Как признался Кличко-старший, его удивил и Джошуа. «Своей выносливостью, умением держать удар – все-таки в цель приходилось довольно много, а после них надо было стоять на ногах и продолжать бой. Повторюсь, не думал, что Джошуа, несмотря на большую мышечную массу, сможет быть в хорошей форме и продолжать так быстро атаковать в самых последних раундах».