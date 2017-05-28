Владимир КЛИЧКО: «Я был на 100% уверен в победе над Джошуа»

Украинский боксер Владимир Кличко, в своем пока что последнем поединке, на кону в котором стояли титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в суперяжелом весе, уступивший британцу Энтони Джошуа рассказал, что доволен событием, состоявшемся 29 апреля, кроме итога поединка.

Об этом Владимир Кличко рассказал в эфире программы «Большой бокс» на телеканале «Интер». «Это был прекрасный вечер бокса, - отметил Владимир. - Честно говоря, получил огромное удовольствие, стоя в ринге в середине стадиона «Уэмбли» и проводя поединок с таким соперником, как Энтони Джошуа. У меня было одно желание в этот вечер – победить! Как все прошло – все знают, и есть много деталей, о которых можно говорить. Кроме результата, я доволен тем, как прошел вечер бокса. После боя я говорил: что выиграли все, даже я, несмотря на результат и учитывая то уважение публики, которое я получил».

«Бой на красочном «Уэмбли» был очень важен для меня. Когда я выходил в ринг, болельщики меня освистывали, но я ожидал этого, был на 100 процентов уверен в своей победе и ничто не могло меня остановить. Разочаровывает результат поединка, но, я понимаю, фанатов бокс - бой вышел интересным. Для меня также. Мои родные, друзья и близкие выразили восхищения боксом. Как говорят, бокс велик, - рассказал Владимир, отметив и поддержку своих болельщиков. – Я слышал своих фанатов. Несмотря на свит британцев, слышал своих болельщиков и перед боем, и в течении всего поединка. После боя не ожидал такой реакции публики, имею ввиду аплодисменты от тех людей, которые освистывали меня перед боем. Было приятно, но, повторюсь, я ожидал другого результата, и, как говорилось, во время промоушина боя, был одержим боем и поединком».