Эррол Спенс нокаутировал Келла Брука

Американский боксер Эррол Спенс (22-0, 19 КО) завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе, победив техническим нокаутом в 11-м раунде британца Келла Брука (36-2, 25 КО).

Бой проходил в очень конкурентной и напряженной борьбе, но у Спенса осталось больше сил на чемпионские раунды, и в 10-м он устроив Бруку настоящее избиение и отправив его в нокдаун. После нокдауна Спенс изо всех сил пытался добить Брука, но сделать этого не смог.

11-й раунд неплохо начал уже Брук, но очень скоро Спенс перехватил инициативу, проведя несколько хороших ударов, после чего Брук опустился на колено из-за повреждения левого глаза, который он серьезно травмировал и в предыдущем бою против Геннадия Головкина. Рефери остановил бой в тот момент, когда Брук поднимался с пола.