Виталий КЛИЧКО: «Джошуа хорошо подготовился к ударам Владимира»

«Вечный» чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко, рассказал о боксерских «коронках» своего брата и объяснил, почему они не сработали в состоявшемся 29 апреля поединке против британца Энтони Джошуа, кону в котором стояли титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO.

Как отметил Виталий, два коронных удара его брата – левый боковой и длинный правый прямой – в бою с Джошуа проходили не так часто из-за того, что Джошуа, хорошо изучив оппонента, сумел нейтрализовать сильные стороны украинца.

«Если говорить о левом боковом, то наверняка Джошуа хорошо подготовился к поединку, и очень часто уходил от этого удара: либо разрывая дистанцию, либо ныряя, - рассказал Виталий в эфире программы «Большой бокс» на телеканале «Интер». – Наверняка, он знал, что это коронный удар Владимира и готовил противоядие, понимая, что если этот удар достигнет цели, он может оказаться решающим в поединке. Именно потому бой брат не смог использовать эту «коронку».

Запасных вариантов бывает много, но у каждого боксера есть свои «коронки». У Владимира это левый боковой и правый длинный удар, которым он отправлял на настил ринга не одного соперника. Удар, который не видно. Он прошел в бою с Джошуа, но, к сожалению, следующие удары не имели такой эффективности. Повторюсь, Джошуа был хорошо подготовлен, знал о самых опасных ударах Владимира и не дал брату все сделать. Говоря о левом боковом, возможно, не получилось его замаскировать, спрятав за комбинацией ударов».