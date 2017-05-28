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Британец Гроувз нокаутировал россиянина Чудинова

Рефери остановил бой в шестом раунде

  • 28.05.2017 12:13
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fightnights.com. Джордж Гроувз
© fightnights.com. Джордж Гроувз

Британский боксер Джордж Гроувз (26-3, 19 КО) завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе, победив техническим нокаутом в шестом раунде россиянина Федора Чудинова (14-2, 10 КО).

Бой для Гроувза складывался непросто, но в шестом раунде он потряс Чудинова ударом правой, после чего добавил еще несколько сильных ударов, выннудив рефери вмешаться и остановить бой - технический нокаут.

Источник — Boxingnews

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