Британец Гроувз нокаутировал россиянина Чудинова

Британский боксер Джордж Гроувз (26-3, 19 КО) завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе, победив техническим нокаутом в шестом раунде россиянина Федора Чудинова (14-2, 10 КО).
Бой для Гроувза складывался непросто, но в шестом раунде он потряс Чудинова ударом правой, после чего добавил еще несколько сильных ударов, выннудив рефери вмешаться и остановить бой - технический нокаут.
Источник — Boxingnews
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