Салидо побил Переса

Экс-чемпион мира в полулегком весе, мексиканский боксер Орландо Салидо (44-13-4, 31 КО), выиграв у колумбийца Аистедеса Переса (30-10-2, 16 КО), сумел прервать свою серию без побед, до субботнего поединка насчитывавшую три боя.

Орландо Салидо, который нанес единственное поражение в профессиональной карьере Василию Ломаченко, прервал свою серию без побед насчитывавшую больше двух с половиной лет – в последний раз мексиканец выигрывал еще в сентябре 2014-го, одолев Терджака Кокиджима, сведя после этого два боя вничью и раз проиграв. На вечере бокса Сьюдад-Обрегон Салидо победил колумбийца Аистедеса Переса: несмотря на то, что он побывал в третьем раунде в нокдауне, Орландо заставил оппонента сдаться в восьмой трехминутке.

По информации СМИ, свой следующий поединок Салидо должен провести в конце июля – начале августа против чемпиона мира во втором легком весе по версии WBO Василия Ломаченко.