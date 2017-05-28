Виталий КЛИЧКО: «Владимир уже все давно доказал»

«Вечный» чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко, заявил, что еще не разговаривал со своим братом относительно дальнейших вариантов развития карьеры Владимира после поражения в состоявшемся 29 апреля поединке против британца Энтони Джошуа, кону в котором стояли титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO.

Об этом Виталий рассказал в эфире программы «Большой бокс» на телеканале «Интер», заявив, что решение по поводу своей дальнейшей карьеры Владимир будет принимать сам, и любое развитие событий он воспримет с уважением, учитывая результаты и достижения брата.

«Я знаю, как Владимир готовился к этому бою, знаю, насколько этот поединок был важен для него и сколько сил он потратил во время подготовки, чтобы подойти к сражению в оптимальной форме, - отметил Виталий. - Нам было достаточно посмотреть друг друга в глаза после боя, и я поблагодарил его за прекрасный поединок, один из лучших.

Это ли конец эпохи? После боя прошло уже почти два месяца, но ни разу в разговорах с Владимиром я не касался этой темы. Мне многие друзья и близкие задают этот вопрос. Этот бой и поражение брата прошли через сердца многих, и вижу, что эту неудачи многие воспринимают как личную. Я же приму любое решение брата. Если он скажет: «Достаточно», так тому и быть. На самом деле я не знаю ни одного боксера, который смог бы достичь таких результатов, как Владимир. Тяжело просто стать чемпионом мира, не говоря уже о том, чтобы собрать практически все пояса в супертяжелом весе и находиться на вершине более 10 лет. Я горжусь своим братом, и, честно говоря, сейчас доказывать кому-либо что-либо не имеет смысла. Всем, критикам, скептикам и экспертам брат все давно доказал. Если он скажет: «Я хочу еще раз выйти в ринг с Джошуа и доказать, что это была случайность, совпадение разных факторов, так сошлись звезды», я поддержу брата».

Как отметил Виталий, самый большой вопрос, готов ли Владимир еще раз пройти очень тяжелый тренировочный лагерь перед боем, учитывая все трудности подготовительного периода перед боем. «Не секрет, что в боксере самый большой соперник и самый большой вызов для каждого спортсмена – это он сам. Ты должен пройти через все испытания. Боксерский поединок – это десерт, который предваряют сотни раундов спаррингов, множество намотанных километров, тяжелый труд. Все это – на пределе сил, и сложно заставить себя вернуться и пройти через это, вновь войдя в ту же реку. На все эти вопросы ответ может дать только Владимир. И каждое его решение достойно уважения. Да, по результаты он проиграл поединок с Джошуа, но по эмоциям и самому боя – он победитель. Владимир показал прекрасный бокс и дал ответ всем, кто говорил, что он уже старый и не верил в него. Он выглядел свежее и активнее Джошуа, который гораздо младше его».