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Джозеф ПАРКЕР: «Я нацелен на бой в сентябре»

Новозеландский боксер намерен в ближайшее время определиться со своим будущим

  • 28.05.2017 14:49
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе, новозеландский боксер Джозеф Паркер заявил, что несмотря на разногласия между соучредителями промоутерской компании, ведущей его дела, и еще действующее полтора года соглашение, он хочет в ближайшие несколько дней определиться со своим будущим.

Обладатель титула WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер все еще ждет ответа относительно дальнейшего сотрудничества с промоутерской компанией Duco Events, учредители которой - Дэвид Хиггинс и Дин Лонерган – заявили о прекращении сотрудничества. Как отмечают СМИ, каждый из промоутеров стремится сохранить у себя столь ценный «актив», однако, не исключено, что договоренности достичь не удастся. По словам Паркера, он хочет получить ответы в течение нескольких  дней.

«Я нацелен на бой в сентябре, - цитирует боксера New Zealand Herald. - Дин и Дэвид все еще разбираются,  я чувствую, что мы проделали хорошую работу. Но об их решении я все же надеюсь узнать в ближайшие несколько дней».

Мать боксера – Сала, которая также ведет дела Джозефа, заявила, что ситуация продолжает оставаться неопределенной. «Надеюсь, что Хиггинс и Лонерган найдут какое-то решение ... Но все полностью зависит от них, и они озвучат Джозефу результаты. Контракт моего сына с Duco Events действует еще полтора года, но если случится что-то непредвиденное, соглашение может быть расторгнуто на любых условиях».

Напомним, что о своем желании сразиться с Паркером ранее объявляли чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт, обладатель титула WBC в крузервейте Тони Беллью и британский боксер Диллиан Уайт.

Источник — Klitschko-brothers

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