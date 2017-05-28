Келл БРУК: «Я ничего не видел левым глазом, поэтому встал на колено»

Вчера в Шеффилде на футбольном стадионе Bramall Lane состоялся поединок, в котором чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе британец Келл Брук проиграл техническим нокаутом в одиннадцатом раунде обязательному претенденту на его титул американцу Эрролу Спенсу.

Поединок проходил в конкурентной борьбе, но в его второй половине Брук получил травму глаза и, по его словам, не мог им видеть. «Я пропустил удар в левый глаз в седьмом раунде, и мне стало по-настоящему плохо, — сказал Брук. — Это было одно из самых худших моих чувств. То же самое было, когда в бою с Головкиным я получил перелом орбитальной кости. Это было разрушительно. Я просто не мог видеть».

«Это был конкурентный бой, — продолжил он. — Он выиграл несколько раундов, я тоже выиграл несколько раундов. Я чувствовал, что выигрывал, но мой глаз не позволил мне продолжить. Я просто ничего им не видел. Вы не можете драться, если не видите. Я был подавлен, но я встал, потому что я воин. Я поднялся и продолжил драться, но в одиннадцатом раунде я просто потерял зрение и мне пришлось встать на колено».