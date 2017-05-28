Максим Продан завершил бой вничью

Непобежденный украинский боксер полусреднего веса Максим Продан впервые в своей профессиональной карьере не смог победить. В субботу в Милане, где Продан живет, тренируется и проводит все свои бои, его поединок против Мануэля Ларгачи из Панамы продлился все отведенные для него 8 раундов и завершился редкой для бокса ничьей.
Теперь в активе 24-летнего Максима Продана 10 побед и 1 ничья. В рейтинге боксеров полусреднего веса украинец пока занимает 211-е место.
23-летний Мануэль Ларгачи в рейтинге занимает 387-е место. В его активе 8 побед, 5 поражений и 4 ничьи.
Бой Максима Продана был главным поединком вечера бокса в Милане, который транслировался на SportItalia1.
Источник — Boxing-mma.com
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