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Максим Продан завершил бой вничью

Украинский боксер по-прежнему не знает поражений на профи-ринге

  • 28.05.2017 17:19
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boxing-mma.com. Максим Продан
© boxing-mma.com. Максим Продан
Непобежденный украинский боксер полусреднего веса Максим Продан впервые в своей профессиональной карьере не смог победить. В субботу в Милане, где Продан живет, тренируется и проводит все свои бои, его поединок против Мануэля Ларгачи из Панамы продлился все отведенные для него 8 раундов и завершился редкой для бокса ничьей.
 
Теперь в активе 24-летнего Максима Продана 10 побед и 1 ничья. В рейтинге боксеров полусреднего веса украинец пока занимает 211-е место.
 
23-летний Мануэль Ларгачи в рейтинге занимает 387-е место. В его активе 8 побед, 5 поражений и 4 ничьи.
 
Бой Максима Продана был главным поединком вечера бокса в Милане, который транслировался на SportItalia1.

Источник — Boxing-mma.com

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