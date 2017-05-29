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Василий ЛОМАЧЕНКО: «Мне нужны все пояса в моей весовой категории»

Украинец желает драться с сильнейшими

  • 29.05.2017 07:14
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Top Rank. Василий Ломаченко и Джейсон Соса
© Top Rank. Василий Ломаченко и Джейсон Соса

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко заявил о своем намерении собрать все чемпионские пояса в своей весовой категории:

«Когда ты владеешь чемпионским поясом, твоей целью должна быть защита их против самых лучших. Мне нужны все пояса в моей весовой категории, и я хочу (завоевать) их как можно скорее!», – написал Ломаченко в Twitter.

Источник — Twitter

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