Василий ЛОМАЧЕНКО: «Мне нужны все пояса в моей весовой категории»

В басу серна ходит, больше никто

как там у "классика"? о, - "Что же ты за гниль такая? Ты можешь хоть раз не высе...

ну, все, тепер точно в басу

адекватенко))))чего на русском?так ты животное по жизни кто,wado-1976 или wado 1976 или adekvaten...