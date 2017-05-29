Пулев требует от IBF не санкционировать реванш Кличко – Джошуа

Команда официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе болгарина Кубрата Пулева подала в IBF протест на петицию промоутера обладателя чемпионского титула по этой версии британца Энтони Джошуа Эдди Хирна, который просил организацию в виде исключения предоставить Джошуа провести еще одну добровольную защиту титула (реванш против Владимира Кличко) перед обязательной защитой против официального претендента. Об этом сообщает британское издание Express.

Учитывая тот факт, что в абсолютно аналогичной ситуации IBF не санкционировала проведение матча-реванша Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри из-за нежелания команды тогдашнего официального претендента на титул Вячеслава Глазкова уступать свое первоочередное право боя с чемпионом, шансы на то, что IBF позволит Джошуа провести бой-реванш с Владимиром Кличко перед поединком с Кубратом Пулевым, крайне малы, и они могут быть только в том случае, если Эдди Хирну все-таки удастся финансово мотивировать команду Пулева – гарантировать им очень большие отступные до рассмотрения данного вопроса функционерами IBF.