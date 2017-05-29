Александр УСИК: «С Лебедевым и Гассиевым готов драться хоть в Москве»

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик в эфире программы «Политика чемпионов» со Славой Вардой сказал, что готов проводить объединительные поединки с российскими боксерами Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым, обладающими поясами WBA и IBF соответственно, в любом городе мира.

«Это были бы хорошие поединки для бокса, для любителей бокса. А тут начинают подключать политику, начинает мусор литься... Тут вообще нужно забыть про политику и смотреть только в сторону спорта, потому что так (без объединительных боев - boxingnews.com.ua) никакого интереса нет - мы стоим на месте, не развиваемся.

Мне вообще без разницы, где драться - я готов ехать в любой город мира в любую страну мира. Я готов ехать в Москву или в какие-то другие города, чтобы боксировать с этими ребятами. Просто нужно договариваться - чтобы промоутеры между собой разговаривали», - сказал Александр Усик.