Александр УСИК: «Вопрос с гражданством для меня закрыт»

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что не собирается менять украинское гражданство на российское в случае поступления такого предложения.

«Конкретно ко мне лично никто не подходил, гражданство РФ не предлагали. Как я на это смотрю? Зачем мне куда-то переезжать, если я представляю давно уже Украину, и у меня не было никаких планов менять страну. Так что все - вопрос этот закрыт», - сказал Александр Усик в эфире программы «Политика чемпионов» со Славой Вардой.