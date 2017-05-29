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Александр УСИК: «Вопрос с гражданством для меня закрыт»

Украинский боксер не собирается менять страну

  • 29.05.2017 15:43
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zn.ua. Александр Усик
© zn.ua. Александр Усик

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что не собирается менять украинское гражданство на российское в случае поступления такого предложения.

«Конкретно ко мне лично никто не подходил, гражданство РФ не предлагали. Как я на это смотрю? Зачем мне куда-то переезжать, если я представляю давно уже Украину, и у меня не было никаких планов менять страну. Так что все - вопрос этот закрыт», - сказал Александр Усик в эфире программы «Политика чемпионов» со Славой Вардой.

Источник — Boxingnews

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