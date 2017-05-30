УСИК: «Поединок Кличко с Джошуа – сумасшедший бой двух воинов»

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик поделился своими впечатлениями от боя своего соотечественника Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа.

«Владимир был готов великолепно. Он был хорошо подготовлен, но Джошуа был подготовлен еще лучше. Я прямо получил большой эмоциональный заряд от этого боя, мне очень понравился поединок. Действительно, была такая драма – и в пятом раунде, и в шестом, и в одиннадцатом... Сумасшедший бой опытного воина с молодым воином. Оба сражались до конца. Мне понравился, очень понравился бой», - сказал Александр Усик в эфире программы «Политика чемпионов» со Славой Вардой.