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УСИК: «Поединок Кличко с Джошуа – сумасшедший бой двух воинов»

Украинский боксер признался, что получил большой эмоциональный заряд от этой битвы

  • 30.05.2017 07:54
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boxingscene.com. Александр Усик
© boxingscene.com. Александр Усик

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик поделился своими впечатлениями от боя своего соотечественника Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа.

«Владимир был готов великолепно. Он был хорошо подготовлен, но Джошуа был подготовлен еще лучше. Я прямо получил большой эмоциональный заряд от этого боя, мне очень понравился поединок. Действительно, была такая драма – и в пятом раунде, и в шестом, и в одиннадцатом... Сумасшедший бой опытного воина с молодым воином. Оба сражались до конца. Мне понравился, очень понравился бой», - сказал Александр Усик в эфире программы «Политика чемпионов» со Славой Вардой.

Источник — Boxingnews

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