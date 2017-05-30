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Энтони ДЖОШУА: «Бокс – это не работа, а сумасшествие»

Британский боксер не хочет, чтобы сын пошел по его стопам

  • 30.05.2017 09:55
  • 241 просмотров
  • 1 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа заявил, что не хотел бы, чтобы его сын выбрал делом своей жизни профессиональный бокс.

По словам боксера, он никому бы не пожелал пережить те нагрузки и боль, которые есть в боксе. «Клянусь, я не хотел бы, чтобы сын стал боксером. Это не работа, это сумасшествие. Знаете ли вы, какую боль мы переживаем? Я никому не пожелал бы этого, - цитирует Джошуа издание Express. – Вы не должны смотреть на бокс, как на способ сделать карьеру, это очень и очень сложно. Поэтому, я скажу сыну: «Иди своей дорогой – бизнес, учеба, спорт». Единственное, чего я хочу, чтобы он был лучше меня во всем, что будет делать».

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    bokser2
    online
      bokser2, 30.05.2017 11:39
    0
    Блин он был даже по бодибилдингу вошёл бы в призёры страны запросто, ну области то точно. Как с такой массой так бить и так двигаться, просто феноменально. Вот говорят тайсон тайсон. Да, майк мой любимый боксёр, икона бокса, но шансов против таких парней как Кличко. Джошуа. Вайлдер, у него просто бы не было. Ведь тайсон вырубал либо таких же коротышей как сам, либо длинных безмышычных мудил. типа хью фьюри современного. А так сегодня атлеты боксируют, и тайсон бы к ним даже не подобрался.
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