Энтони ДЖОШУА: «Бокс – это не работа, а сумасшествие»

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа заявил, что не хотел бы, чтобы его сын выбрал делом своей жизни профессиональный бокс.

По словам боксера, он никому бы не пожелал пережить те нагрузки и боль, которые есть в боксе. «Клянусь, я не хотел бы, чтобы сын стал боксером. Это не работа, это сумасшествие. Знаете ли вы, какую боль мы переживаем? Я никому не пожелал бы этого, - цитирует Джошуа издание Express. – Вы не должны смотреть на бокс, как на способ сделать карьеру, это очень и очень сложно. Поэтому, я скажу сыну: «Иди своей дорогой – бизнес, учеба, спорт». Единственное, чего я хочу, чтобы он был лучше меня во всем, что будет делать».