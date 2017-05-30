МЕЙВЕЗЕР-младший: «Считаю, что Альварес победит Головкина»

Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе 35-летний казахстанец Геннадий «GGG» Головкин и 26-летний мексиканец Сауль «Канело» Альварес встретятся 16 сентября в США и, по мнению суперзвезды мирового бокса Флойда Мейвезера-младшего, Альварес является фаворитом в этом бою.

«Я действительно считаю, что Головкин обладает очень серьезной ударной мощью, — сказал Мейвезер. — У него сильный удар, но он статичен. Он совершает много ошибок, а теперь бокс другой. Думаю ли я, что Головкин может победить Канело? Абсолютно нет. Я думаю, что есть несколько парней, которые могут победить GGG, и Канело находится в верхней части этого списка. Я считаю, что он победит его».