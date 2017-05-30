Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

МЕЙВЕЗЕР-младший: «Считаю, что Альварес победит Головкина»

Флойд считает, что фаворит боя - Сауль Альварес

  • 30.05.2017 18:46
  • 181 просмотров
  • 1 комментария
Метки
The New York Times. Флойд Мейвезер-младший
© The New York Times. Флойд Мейвезер-младший
Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе 35-летний казахстанец Геннадий «GGG» Головкин и 26-летний мексиканец Сауль «Канело» Альварес встретятся 16 сентября в США и, по мнению суперзвезды мирового бокса Флойда Мейвезера-младшего, Альварес является фаворитом в этом бою.
 
«Я действительно считаю, что Головкин обладает очень серьезной ударной мощью, — сказал Мейвезер. — У него сильный удар, но он статичен. Он совершает много ошибок, а теперь бокс другой. Думаю ли я, что Головкин может победить Канело? Абсолютно нет. Я думаю, что есть несколько парней, которые могут победить GGG, и Канело находится в верхней части этого списка. Я считаю, что он победит его».

Источник — Allboxing.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    bokser2
      bokser2, 30.05.2017 18:53
    -1
    Альварес конечно крут, но думаю Геннадий его порвёт) по крайней мере буду болеть за триплджи
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.