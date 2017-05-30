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Промоутер Поветкина: «Таких боев, как Кличко – Джошуа, давно не было»

Андрей Рябинский – о впечатлениях о прошедшем бое, а также о перспективах своего подопечного

  • 30.05.2017 19:30
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  • 1 комментария
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ria.ru. Андрей Рябинский
© ria.ru. Андрей Рябинский

Глава промоутерской компании «Мир бокса», представляющей интересы экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Поветкина, рассказал о своих впечатлениях от боя Владимира Кличко и Энтони Джошуа, а также поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего подопечного с Андреем Руденко.

По словам Рябинского, поединок Кличко – Джошуа получился захватывающим. Интересный, прекрасный и захватывающий бой. Давно таких боев не было в тяжелом весе, - отметил Рябинский. – Я болею за красивый бокс. Я никогда не буду что-то подтасовывать. От этого очень страдает спорт, начинает умирать. Если бы я на этом зарабатывал, у меня были бы другие интересы. Но я не зарабатываю. Если наш боксер проиграл – проиграл, выиграл – выиграл. Нужно любить бокс такой, какой он есть. В его чистоте. Без ерунды и манипуляций, без взяток, без денег. Я приводил в пример бой Ковалев – Уорд. Он останется в анналах истории как типичный пример грязного судейства, над которым смеется весь мир. Зачем Уорду такое чемпионство?».

Как рассказал Рябинский, бой с украинцем Андреем Руденко поможет Поветкину вернуться в рейтинги ведущих боксерских организаций. «Планируется, что после этого боя Поветкин войдет в рейтинг WBA, и планируется, что на кону боя с Руденко будет стоять региональный титул. Какой, мы объявим позднее. Это обсуждаемая тема, но не обращайте на это внимания. Реально этот бой делается для того, чтобы Саша мягко вернулся в рейтинги, и для того, чтобы не пропадал инстинкт бойца. Руденко вполне в состоянии огрызаться, и он составит Саше плотненькую конкуренцию, что нам и надо. В итоге Саша окажется в рейтингах и дальше двинется к своей цели. Получается так, что Саша после этого боя должен оказаться в рейтингах как можно большего количества организаций. Титульный бой в карьере Саши точно будет, мы же туда и идем».

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Jovi Burst
    online
      Jovi Burst, 30.05.2017 20:31
    +1
    Поветкину в сентябре 38, серьёзных боёв давно не было, какие чемпионские амбиции?
    Против любого из нынешних топов он будет аутсайдером.
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